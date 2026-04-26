Инспектор ГАИ из Красноярска дала рекомендации для начинающих водителей

Инспектор отделения пропаганды безопасности дорожного движения Управления Госавтоинспекции по Красноярскому краю Ольга Беляцкая дала рекомендации автолюбителям, недавно получившим права на управление транспортом.
Эксперт посоветовала не выезжать на загородные трассы до наступления полной уверенности в своих навыках управления автомобилем.
«Важно соблюдать скорость и дистанцию, держать руль обеими руками, внимательно смотреть по зеркалам, строго следовать дорожно-знаковой информации и не совершать резких необдуманных манёвров», — рассказала Ольга Беляцкая.
Инспектор посоветовала установить на автомобиль знак «Начинающий водитель» и готовиться к первым поездкам по дорогам общего пользования, выполняя основные манёвры на безлюдной территории.
Чтобы не отвлекаться на навигатор в телефоне во время управления машиной, маршрут нужно изучить заранее. В первые дни и недели за рулём стоит выбирать привычные, хорошо знакомые дороги. Расширять географию поездок по городу нужно постепенно.