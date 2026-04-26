Эксперт одобрил строительство музея героям СВО у подножия Мамаева кургана

— Эксперт считает целесообразным и возможным признать, что предусмотренные мероприятия при проведении работ дают возможность обеспечения сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Мамаев курган» — место ожесточенных боев в 1942—1943 гг. «, объекта культурного наследия регионального значения “Мемориальные парки на Мамаевом кургане и предместий Мамаева кургана” и расположенного на смежном земельном участке объекта культурного наследия федерального значения “Мемориальный комплекс “Героям Сталинградской битвы” на Мамаевом кургане (1960 г., 1967 г.)”, при проведении земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ…, — говорится в акте государственной историко-культурной экспертизы. — Эксперт рекомендует указанную документацию для согласования государственным органом охраны объектов культурного наследия с целью последующего руководства данной документацией для реализации намеченных работ (положительное заключение).