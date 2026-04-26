Память жертв аварии на ЧАЭС почтили в Минске

Ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС, ветераны, депутаты, чиновники почтили минутой молчания память всех, кто отдал жизни ради безопасности будущих поколений, и возложили цветы и венки к памятным знакам «Ахвярам Чарнобыля» и «Камень мира Хиросимы».
Траурная церемония прошла в столичном парке Дружбы народов в воскресенье.
В этом году 26 апреля исполнилось 40 лет со дня самой крупной катастрофы в истории атомной энергетики.
Техногенная катастрофа в Чернобыле стала испытанием для целых поколений. Но боль не сломила, а сплотила белорусов. Мужество ликвидаторов, годы упорной работы ученых и экологов, строгие новые стандарты в атомной энергетике смогли преодолеть последствия аварии.
Радиационный фон на большинстве территорий пришел в норму, природа постепенно восстанавливается, а люди уверенно смотрят в будущее. Память о тех, кто встал на защиту мира от невидимой угрозы, не угасает.