Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Красноярске с 26 по 27 апреля

По данным специалистов Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ожидается общий прогноз НМУ с 19:00 26 апреля до 7:00 27 апреля на территории городского округа города Красноярск. Глава министерства экологии Красноярского края Владимир Часовитин отметил, что предприятиям в этот период необходимо предпринять меры по снижению выбросов веществ загрязняющих воздух. Оперативная группа инспекторов экологического надзора, передвижная эколаборатория и сотрудники краевого центра мониторинга качества окружающей среды работают в усиленном режиме, — сообщил Владимир Часовитин.