На проспекте Буденного в Москве возведут новостройку

Новостройка для расселения по программе реновации появится по адресу: проспект Буденного, земельный участок № 49 в Москве, сообщил председатель комитета столицы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Иван Щербаков. Высокие темпы возведения жилья соответствуют целям и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Иван Щербаков отметил, что в новом доме разместят 253 квартиры, общая площадь которых превысит 13 тыс. кв. м. Жильцам их сдадут с готовой чистовой отделкой. На первом этаже здания предусмотрены помещения общественного назначения, вестибюли, комнаты консьержей, зоны для хранения колясок и для почтовых ящиков. Во дворе оборудуют детскую и спортивную площадки, проложат дорожки, разобьют газоны, высадят декоративные кустарники и деревья.
Дом построят в районе с развитой транспортной инфраструктурой — в пешей доступности есть станция «Шоссе Энтузиастов» Калининской линии метро. Также рядом расположены детские сады, школы, поликлиники и Измайловский парк.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.