Белорусы 600 раз за сутки позвонили в милицию — вот почему. Подробности приводит Министерство внутренних дел.
«За минувшие сутки в милицию поступило около 600 сообщений о звонках телефонных мошенников», — заметили в ведомстве.
Большинство злодеяний было предотвращено. Сработали и оперативность сотрудников органов внутренних дел, и бдительность белорусов. Вместе с тем было зарегистрировано 69 преступлений, который совершены с использованием информационно-коммуникационных технологий.
Отдел организации обработки мошеннических операций МВД заблокировал четыре фишинговых интернет-ресурса. Речь идет про поддельные торговые площадки, банки или сервисы, которые сложно отличить от настоящих.
Также были заблокированы платежи в адрес 45 иностранных платежных реквизитов, используемых аферистами. Сотрудникам милиции удалось задержать двоих курьеров, работавших в интересах мошенников.
Наиболее популярным способов совершения противоправных деяний выступает покупка товаров на интернет-площадках. Затем идут вишинг от имени должностных лиц, фишинг и торговля на финансовых биржах. В МВД заявили о продолжении работы, связанной с обнаружением и пресечением мошеннических действий.
