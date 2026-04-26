Белорусы 600 раз за сутки позвонили в милицию — вот почему

МВД сказало про 600 звонков от белорусов за сутки, назвав причину.

Источник: Комсомольская правда

Белорусы 600 раз за сутки позвонили в милицию — вот почему. Подробности приводит Министерство внутренних дел.

«За минувшие сутки в милицию поступило около 600 сообщений о звонках телефонных мошенников», — заметили в ведомстве.

Большинство злодеяний было предотвращено. Сработали и оперативность сотрудников органов внутренних дел, и бдительность белорусов. Вместе с тем было зарегистрировано 69 преступлений, который совершены с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Отдел организации обработки мошеннических операций МВД заблокировал четыре фишинговых интернет-ресурса. Речь идет про поддельные торговые площадки, банки или сервисы, которые сложно отличить от настоящих.

Также были заблокированы платежи в адрес 45 иностранных платежных реквизитов, используемых аферистами. Сотрудникам милиции удалось задержать двоих курьеров, работавших в интересах мошенников.

Наиболее популярным способов совершения противоправных деяний выступает покупка товаров на интернет-площадках. Затем идут вишинг от имени должностных лиц, фишинг и торговля на финансовых биржах. В МВД заявили о продолжении работы, связанной с обнаружением и пресечением мошеннических действий.

Ранее минчанка позвонила в милицию, когда ее пожилая мать захотела отдать 7000 рублей.

Кстати, в Минске учащийся колледжа отвез в лес $6500 от пенсионерки — что было дальше.

Тем временем в Минске интернет-магазин получил штраф 2,8 млн рублей.