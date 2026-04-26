Ливень, град и шквал: о погоде на 27 апреля рассказали синоптики

«Казгидромет» опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 27 апреля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Согласно прогнозу, в понедельник, на востоке, ночью на севере, в центре, днем на западе, юго-востоке страны сохранится неустойчивый характер погоды:

«Ожидаются дожди с грозами, в горных районах юго-востока — сильный дождь, на западе и юго-востоке возможны град, шквал». РГП «Казгидромет».

На остальной территории Казахстана — без осадков.

По республике также прогнозируют усиление ветра и туманы, на юге — пыльную бурю.

Ночью на севере Актюбинской, на западе, юге, востоке Костанайской, на юге, востоке Акмолинской, на западе, севере Северо-Казахстанской областей ожидаются заморозки 1−3 градуса. На западе области Абай, на западе, севере Павлодарской области, на севере, востоке области Улытау и Карагандинской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1−3 градуса.

В Восточно-Казахстанской области сохранится высокая пожарная опасность.