В Новоуральске прошел инклюзивный фестиваль семейного творчества

Инклюзивный фестиваль семейного творчества «Гармония семьи» состоялся 21 апреля в Новоуральске Свердловской области, сообщили в детской школе искусств Новоуральского городского округа. Событие способствует достижению целей нацпроекта «Семья».
Мероприятие объединило более 150 человек — это 33 семейных коллектива из различных учреждений города. Например, они представили Новоуральский комплексный центр социального обслуживания населения, детские сады № 37 «Лесная сказка» и № 47 «Чебурашка».
Участники пели, играли на музыкальных инструментах, показывали сценки и презентовали рисунки на тему «Моя семья». В завершение всем вручили памятные дипломы, а детям — еще и подарки.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.