В Аскаровскую больницу Башкирии приобрели офтальмологическое оборудование

Современную щелевую лампу, которую применяют в офтальмологии, установили в Аскаровской центральной районной больнице (ЦРБ) Республики Башкортостан, сообщили в региональном министерстве здравоохранения. Прибор закупили при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Лампу применяют для детального исследования структур глаза. С ее помощью врачи могут проводить тщательный осмотр роговицы, склеры, конъюнктивы, передней камеры, радужки, зрачка и хрусталика, а также выявлять различные патологии на ранних стадиях.
«Появление щелевой лампы в нашей больнице — это значимое событие для всех наших пациентов и медицинского персонала. Теперь мы сможем проводить диагностику заболеваний глаз на совершенно новом уровне, своевременно выявлять даже минимальные изменения и назначать эффективное лечение. Это особенно важно для профилактики и сохранения зрения у жителей нашего района», — отметил главный врач Аскаровской ЦРБ Ильгиз Кильдияров.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.