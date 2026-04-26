Ричмонд
+10°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Воронежем построят новый больничный корпус почти за 1,5 миллиарда рублей

Медицинский центр на площади Пески в Россоши объединит ключевые отделения и стационар более чем на сто мест.

Источник: Комсомольская правда

В Россоши на площади Пески планируют возвести современный корпус центральной районной больницы. На портале госзакупок уже стартовал поиск подрядчика. Стоимость государственного контракта оценивается в 1,48 миллиарда рублей.

В корпусе откроют приемное и эндоскопическое отделения, а также высокотехнологичный рентгенологический блок. Кроме того, проект предусматривает создание полноценного отделения скорой медицинской помощи и специальных помещений для физиотерапии, что позволит пациентам проходить реабилитацию, не покидая стен учреждения.

Особое внимание уделено стационарному лечению: новый корпус рассчитан более чем на сотню мест. Основной упор сделан на помощь пациентам с сердечно-сосудистыми и хроническими заболеваниями. В здании разместятся два неврологических отделения суммарно на 50 коек, терапевтическое отделение на 35 мест и современная кардиология на 40 коек, дополненная палатами интенсивной терапии для спасения пациентов в критических состояниях.