Департамент градостроительства и архитектуры Перми в статусе и.о. возглавил Владимир Сюткин

И.о. руководителя департамента градостроительства и архитектуры назначен Владимир Сюткин. Ранее он занимал должность замглавы департамента. Согласно документам, опубликованным в базе данных Rusprofile, господин Сюткин вступил в должность 9 апреля.

И.о. руководителя департамента градостроительства и архитектуры назначен Владимир Сюткин. Ранее он занимал должность замглавы департамента. Согласно документам, опубликованным в базе данных Rusprofile, господин Сюткин вступил в должность 9 апреля.

Напомним, пост руководителя оказался вакантным после того как прежний глава департамента Анна Лебедева возглавила административно-целевой блок «Развитие территории и земельно-имущественные отношения» в Перми 3 апреля.

Она возглавляла департамент градостроительства и архитектуры администрации Перми с 2025 года.