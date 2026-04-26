Нижегородская область примет участие в крупнейшем исследовании ожирения в России

Программа «Орбита» стартует в июне.

Источник: Комсомольская правда

Нижегородская область войдет в число участников первой в России масштабной программы изучения проблемы лишнего веса у взрослого населения. Исследование запускает биотехнологическая компания «Герофарм». Об этом сообщил главный редактор «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

Программа получила название «Орбита» и стартует уже в июне. Ее первый этап, названный «Юпитер», будет посвящен тому, как живут пациенты с лишним весом, насколько они осведомлены о своей болезни и как ожирение влияет на репродуктивное здоровье. Медики планируют сами выходить на нижегородцев с избыточным весом и ожирением.

Итогом исследования должны стать первые российские стандарты лечения, которые не будут зависеть от западных данных и поставок зарубежных лекарств. По информации Минздрава РФ, сегодня ожирением страдают около четверти россиян, а ежегодно этот диагноз впервые ставят полумиллиону человек.