В Москве призвали быть внимательными на улице в воскресенье из-за непогоды

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Жителям Москвы стоит быть внимательными на улице в воскресенье на фоне непогоды, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.
«По прогнозам синоптиков, сегодня после 15.00 погода начнет резко ухудшаться. Неблагоприятные условия сохранятся до вечера 28 апреля… Просим горожан быть предельно внимательными в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. При управлении автомобилем — строго соблюдать скоростной режим и дистанцию», — говорится в сообщении в канале ведомства на платформе «Макс».
В комплексе городского хозяйства подчеркнули, что в столице ожидаются осадки, местами сильные, в виде дождя, снега, мокрого снега, а также усиление порывов ветра до 20 метров в секунду. Отмечается, что такие погодные условия могут способствовать образованию гололедицы.