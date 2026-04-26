Волгоград первым в России запустил сезон речных круизов

Речную круизную навигацию 2026 года в Волгограде открыл теплоход «Александр Невский» 17 апреля, сообщили в региональном проектном офисе. Повышение привлекательности Волгоградской области среди путешественников соответствует целям нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
В путешествие по Волге отправились более 100 пассажиров. Церемония открытия круизной навигации началась с символического удара в судовой колокол. Также программа включала выступление на борту ансамбля «Казачья здравница».
Теплоход проходит по маршруту Волгоград — Саратов и обратно, после этого судно отправится в Самару. В течение сезона «Александр Невский» совершит 28 круизов.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.