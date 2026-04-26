При теракте в Колумбии погибли 14 человек

В районе Эль-Тунель в городе Кахибио колумбийского департамента Каука подорвали самодельное взрывное устройство. Это произошло на Панамериканском шоссе, в результате погибли 14 человек, еще 38 пострадали, среди них пятеро детей, сообщил в Х губернатор региона Октавио Гусман.
Произошедшее квалифицировали как теракт против гражданского населения. По словам Гусмана, помимо человеческих потерь, в провинции зафиксировали «очень серьезные повреждения дорожной инфраструктуры».
«Мы координируем меры по оказанию помощи нашему населению и начинаем заседание Совета национальной безопасности для скоординированного противодействия этой тяжелой ситуации. Это трагедия, которая глубоко опечаливает и наполняет болью наш народ», — написал Гусман.
Изначально он сообщил о семи погибших и более 20 пострадавших после взрыва, но позднее уточнил информацию.
По словам Гусмана, больничная сеть работает на пределе своих возможностей, а колумбийские власти столкнулись с эскалацией терроризма, которая требует «немедленных ответных мер». Губернатор потребовал от национального правительства «решительных, последовательных и эффективных действий для решения серьезного кризиса общественного порядка», а также срочного присутствия представителей Министерства обороны.
