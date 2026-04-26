Ветер с порывами до 20 метров в секунду ожидается в Нижегородской области

В Нижегородской области и Нижнем Новгороде ночью и днем 27 апреля ожидается усиление юго-восточного ветра с порывами до 15−20 метров в секунду, и такая погода задержится еще на 28 апреля. Об этом предупредили в региональном управлении МЧС.
Из-за такого ветра повышается вероятность чрезвычайных ситуаций, поэтому спасатели заранее предупреждают, к чему стоит быть готовыми. Могут обрываться линии электропередач и связи, падать деревья, разрушаться слабоукрепленные и широкоформатные конструкции, а также крыши зданий. Не исключены сбои в работе ЖКХ и затруднения при высотных и аварийно-восстановительных работах.
Чтобы обезопасить себя, жителям советуют держаться подальше от ЛЭП, деревьев и легких построек, а также не оставлять рядом с ними автомобили. Если вы заметили оборванные провода, нужно сообщить об этом в администрацию населенного пункта. На случай отключения света в доме лучше запастись электрическими фонарями и быть осторожнее с открытым огнем.