Гусев: В Воронежской области подавили 13 беспилотников ВСУ

За минувшую ночь силы ПВО и средства РЭБ обнаружили и подавили 13 украинских БПЛА в пригороде Воронежа и еще в шести районах области. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.
По словам главы региона, в результате падения фрагментов дронов в одном из муниципалитетов поврежден фасад одного дома и остекление еще двух. Кроме того, посечены машина, ограждение и гараж. Также повреждена уличная линия электропередачи.
Пострадавших, по предварительной информации, нет.
Накануне, в ночь на 25 апреля, российская ПВО над территорией региона сбила пять беспилотников ВСУ. Тогда разрушений зафиксировано не было. Люди также не пострадали.