Улица Советская в Волгограде оказалась одной из старейших в городе

Мало кто из волгоградцев догадывается, что современная улица Советская — одна из старейших в городе. Возникшая ещё в границах Царицынской крепости, изначально она носила имя Астраханской и была одной из двух улиц, проложенных параллельно Волге, — рассказали царицын.рф.
Улица Советская, которую сегодня жители Волгограда привыкли считать одной из центральных магистралей, хранит богатую историю. Её трасса была проложена ещё в пределах Царицынской крепости. Тогда она называлась Астраханской и шла от Покровской церкви до моста через реку Царицу.
Лишь в 1923 году, уже при советской власти, её переименовали. На старинном снимке, предположительно сделанном с колокольни Покровской церкви, виден облик той самой Астраханской. Вдали угадываются очертания Вознесенской церкви, стоявшей на месте нынешнего торгового центра.
Сегодня улица Советская, практически повторяя историческую трассу, остаётся важной транспортной артерией Волгограда.
