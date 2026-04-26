Почти 200 школ Рязанской области оснастят новым учебным оборудованием

Современное учебное оборудование для кабинетов изо, музыки и физики в 2026 году получат 193 школы Рязанской области при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в министерстве образования и молодежной политики региона.
В образовательные учреждения закупят, например, демонстрационные таблицы по изобразительному искусству и музыке, гипсовые фигуры геометрических тел и головы, композиции для натюрмортов. С их помощью ребята смогут работать с классическими художественными формами, изучать пропорции и композицию, развивать музыкальный слух и знакомиться с историей искусств. Также для уроков приобретут модели ракет‑носителей и демонстрационные наборы по физике для наглядного изучения различных явлений.
Напомним, в прошлом году материально-техническую базу 213 школ региона пополнили оборудованием для предметов «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд (технология)». Среди новинок — комплексы для изучения гражданской обороны и противодействия терроризму, инструменты для обучения оказанию первой помощи, многофункциональные станки.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.