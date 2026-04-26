В Брянской области отремонтируют участок дороги Унеча — Лизогубовка

Участок трассы Унеча — Рассуха — Лизогубовка в Брянской области отремонтируют в этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном управлении автомобильных дорог.
Протяженность отрезка составит свыше 15 км. Он пройдет по улице Дорожной в деревне Шулаковке, улице Центральной в Коробоничах и по окраине села Рассуха.
Специалисты обновят водопропускные трубы, приведут в порядок пересечения и примыкания, укрепят обочины. На проезжей части уложат двухслойное асфальтовое покрытие. Кроме того, мастера установят семь новых автопавильонов и дорожные знаки, нанесут разметку.
Подчеркивается, что на период ремонта движение на участке не будут перекрывать полностью. Работы проведут поочередно на каждой стороне.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.