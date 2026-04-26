Предупреждение о трёхдневных заморозках объявлено в Волгоградской области

Низкие температуры воздуха сохранятся на территории Волгоградской области еще как минимум трое суток. ГУ МЧС России по региону сегодня, 26 апреля, распространило экстренное предупреждение о ближайших трехдневных заморозках.
— Ночью и утром 27−29 апреля в отдельных районах Волгоградской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы −1…-3º, — говорится в сообщении.
Напомним, что ранее заморозки обещали вплоть до 27 апреля, однако в ближайшие дни регион они не покинут.
Мы в МАХ: max.ru/v102ru Подписывайтесь!