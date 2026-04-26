Предупреждение о трёхдневных заморозках объявлено в Волгоградской области

Низкие температуры воздуха сохранятся на территории Волгоградской области еще как минимум трое суток.

Низкие температуры воздуха сохранятся на территории Волгоградской области еще как минимум трое суток. ГУ МЧС России по региону сегодня, 26 апреля, распространило экстренное предупреждение о ближайших трехдневных заморозках.

— Ночью и утром 27−29 апреля в отдельных районах Волгоградской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы −1…-3º, — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее заморозки обещали вплоть до 27 апреля, однако в ближайшие дни регион они не покинут.

