Один приусадебный участок освободился от воды в Нижегородской области за сутки

В целом в 13 муниципальных образованиях региона все еще остаются подтопленными 61 приусадебный участок, 11 низководных мостов и суть отрезков автодорог. Вода сохраняется в Кстовском районе Нижнего Новгорода, на Бору, а также в Навашинском, Семеновском, Воскресенском, Володарском, Гагинском, Павловском, Починковском, Сергачском, Сеченовском, Уренском и Краснобаковском округах.