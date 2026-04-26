Lincoln Continental 1988 года продают за 450 тысяч в Новосибирске

В Новосибирске на продажу выставили легковой автомобиль Lincoln Continental 1988 года выпуска. Владелец просит за машину 450 тысяч рублей. Объявление разместили на популярном сайте.
Судя по данным из публикации, пробег машины составляет 100 тысяч километров. В отчете Автотеки есть две записи об истории пробега. Автомобиль оснащен бензиновым двигателем объемом 3.8 литра мощностью 140 лошадиных сил. Коробка передач — автоматическая, привод — передний. Кузов окрашен в синий цвет, руль расположен слева.
У машины оригинальный паспорт транспортного средства, по документам у нее трое владельцев. Состояние авто продавец оценивает как небитое. Комплектация указана как базовая, тип кузова — седан. Также продавец не исключает возможность обмена на другое транспортное средство.