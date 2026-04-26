Авария на ЧАЭС произошла 40 лет назад

Помню, видел в начале 1990-х по телевизору фильм о катастрофе. Это мог быть «Колокол Чернобыля», снятый в 1986 году прямо во время ликвидации последствий аварии. Он занесен в Книгу рекордов Гиннесса как первый фильм, который был показан во всех странах, где есть телевидение. А мог быть фильм, снятый министерством обороны, «Район действия — Чернобыль» или «Предупреждение» творческого объединения «Экран» — этих фильмов было много и показывали их часто. Мне запомнились — да и всем, конечно, — документальные кадры падения вертолета Ми-8, зацепившегося за стропы подъемного крана прямо над четвертым энергоблоком. Эти кадры въедаются в память как квинтэссенция катастрофы — нелепого, но неизбежного трагического события, влекущего за собой смерть и горе. Вертолет этот упал не в апреле, а в октябре 86-го, а запечатлела это случайно съемочная группа, которая приехала снимать митинг, устроенный по случаю окончания постройки саркофага — объекта «Укрытие».