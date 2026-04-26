Как будут работать отделения Почты России в майские праздники?

График работы почтовых отделений изменится в связи с майскими праздниками в Волгоградской области.
«1 и 9 мая станут выходными. Однако те отделения, которые оказывают услуги по выдаче заказов с маркетплейсов, будут работать в обычном режиме», — сообщают в пресс-службе регионального УФПС.
В предпраздничные четверг, 30 апреля и в пятницу, 8 мая рабочий день будет сокращен на один час.
Разносить письма и газеты почтальоны в праздничные дни не будут. Но пенсии и пособия они доставят по графику — он согласован с реготделением СФР.
Некоторые отделения могут работать по иному графику, уточнить расписание можно, найдя их на карте.
