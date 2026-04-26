Синоптик допустил снежный покров в Москве до 5 см

В Москве в понедельник, 27 апреля, выпадет 19 мм осадков и ляжет снежный покров до 5 см, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Как рассказывает синоптик, 27 апреля столичный регион окажется в тыловой части циклона с центром над Верхневолжьем, который и станет причиной непогоды.
В этот день в Москве и в Подмосковье возможна «рваная» метель и снежные шквалы с кратковременным ухудшением видимости до 600−1000 м. Ожидается также «сухая гроза», сильный снег и мокрый снег.
В Подмосковье, особенно не северо-востоке, ожидается до 22−27 мм осадков и формирование снежного покрова от 9 до 14 см, отметил Тишковец.
«Температура воздуха в Москве в сумерках около нуля, по области местами на северо-западе и западе заморозки до минус 1 градуса, на дорогах гололедица, днем в городе плюс 2−4 градуса, в Подмосковье от нуля до плюс 5 градусов, но в ощущениях, из-за сильного ветра, будет казаться, что на улице стоит морозец до минус 1−6 градусов», — пишет Тишковец.
По словам синоптика, ветер прогнозируется западной четверти за скоростью 7−12 м/с, вечером порывы до штормовых 20 м/с, в Подмосковье — до 22 м/с.
«Апрельские возвраты холода — это высокоэнергетический шторм, который более разрушительный, чем зимний буран! В народе это явление называют “Закукливание” весны — природа уже запустила биологические процессы, а зима наносит ответный удар», — рассказал он.
По прогнозу Тишковца, такая погода сохранится в Москве до начала мая. Во вторник, 28 апреля, осадки в виде снега до 8 мм, метель, гололедица. Ночью температура может опуститься до минус 2 градусов, днем температурные столбили не поднимутся выше плюс 1−3 грудусов.
Осадков станет меньше 29 апреля. Возможен кратковременный снег, мокрый снег, дождь. К середине дня воздух прогреется до плюс 3−5 градусов. 30 апреля днем пройдет небольшой дождь, температура воздуха составит плюс 5−7 градусов.
Гидрометцентр объявил в Москве и регионе желтый уровень погодной опасности до 28 апреля: ожидаются осадки в виде мокрого и сильного снега. С 27 по 28 апреля предупреждают также об усилении ветра с порывами до 15−20 м/с.
Столичные власти предупредили, что, согласно прогнозам синоптиков, погода в Москве начнет резко ухудшаться после 15:00 27 апреля, ожидаются дождь, снег и мокрый снег, местами осадки будут сильные, а также порывы ветра до 20 м/с.
«Такие погодные условия могут способствовать образованию гололедицы. Просим горожан быть предельно внимательными в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. При управлении автомобилем — строго соблюдать скоростной режим и дистанцию», — говорится в сообщении Комплекса городского хозяйства Москвы.
Об ухудшении погоды в столице в последнюю неделю месяца также сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, столичный регион накроет циклон до 27 апреля. Однако уже на следующий день, 28 апреля, ожидается потепление, температура воздуха к концу месяца повысится до плюс 12−14 градусов.
