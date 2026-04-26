В трех округах Тверской области установят новые туристические объекты

Новые туристические объекты в этом году появятся в Вышневолоцком, Кашинском и Лихославльском округах Тверской области, сообщили в аппарате правительства региона. Это способствует достижению целей нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Так, в Кашинском округе установят ярмарочные домики на площадке «Территория Кашинской крепости». В Вышнем Волочке разместят интерактивный макет местной водной системы, которой славится город, — она соединила центральную часть России с Санкт-Петербургом. А в этнокомплексе «Мяммино» в Лихославльском округе установят беседки с печами, где будут проводить мастер-классы по приготовлению карельских пирогов-калиток.
«Проекты очень интересные, многообещающие. Развитие интерактивных экспозиций, обустройство этнокомплекса, создание событийной площадки на территории средневековой крепости — туристам точно должно это понравиться», — отметил врио губернатора Тверской области Виталий Королев.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.