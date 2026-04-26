Более 7 тысяч калининградцев вышли на субботники 25 апреля

25 апреля в Калининградской области прошла масштабная экологическая акция — жители региона вышли на субботники. Как сообщили в пресс‑службе правительства области, в мероприятии приняли участие свыше семи тысяч человек.
Уборку организовали во всех муниципалитетах. Добровольцы навели порядок примерно на 80 территориях: в парках и скверах, во дворах и на городских площадях, а также в зонах рядом с образовательными учреждениями.
Акция прошла в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Участники приводили в порядок как уже благоустроенные места, так и те территории, которые участвуют в голосовании в этом году.