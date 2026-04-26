В лесах Нижегородской области началось цветение ядовитого волчьего лыка

Как сообщили в региональном Минлесхозе, сотрудник ведомства заметил растение во время патрулирования. Волчье лыко встречается в хвойных и смешанных лесах и в Красную книгу области не внесено. Несмотря на это, трогать его не стоит: все части кустарника ядовиты. Токсины содержатся в коре, листьях и цветах, а наибольшая концентрация приходится на ягоды, которые появятся позже.