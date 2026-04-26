В лесах Нижегородской области началось цветение ядовитого волчьего лыка

В лесах Нижегородской области началось цветение волчьего лыка, или волчеягодника обыкновенного. Этот кустарник легко узнать по нежным розовым цветам, плотно сидящим на тонких ветках. Выглядит он безобидно, но на деле представляет серьезную опасность.
Как сообщили в региональном Минлесхозе, сотрудник ведомства заметил растение во время патрулирования. Волчье лыко встречается в хвойных и смешанных лесах и в Красную книгу области не внесено. Несмотря на это, трогать его не стоит: все части кустарника ядовиты. Токсины содержатся в коре, листьях и цветах, а наибольшая концентрация приходится на ягоды, которые появятся позже.
— Если вы наткнулись на волчье лыко в лесу, лучше полюбуйтесь им на расстоянии. Не стоит рвать цветы или собирать ягоды: безопасность важнее любопытства, — добавили в ведомстве.