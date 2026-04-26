В Петербурге простились с народным артистом России Сергеем Стадлером

С. -ПЕТЕРБУРГ, 26 апр — РИА Новости. Церемония прощания со скрипачом, дирижером Сергеем Стадлером завершилась в атриуме Комендантского дома Петропавловской крепости, музыканта проводили в последний путь аплодисментами, передает корреспондент РИА Новости.

Народный артист России, скрипач и дирижер, художественный руководитель «Петербург-концерта» и главный дирижер Симфонического оркестра Санкт-Петербурга Стадлер скоропостижно скончался в понедельник, 20 апреля.

Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский назвал кончину Стадлера «громадной утратой» как для мировой и петербургской культуры, так и для жителей города.

«Это очень тяжело для всех нас», — признался Пиотровский.

Писатель Евгений Водолазкин, вспоминая Стадлера, привел отрывок из стихотворения Булата Окуджавы: «Музыкант играл на скрипке, я в глаза ему глядел / Я не то чтоб любопытствовал — я по небу летел».

«Это было совершено удивительно. Только тогда я понял, что там, где кончается слово, начинается музыка», — поделился писатель своими ощущениями от игры Стадлера на скрипке.

«Осиротела семья, осиротел оркестр, осиротел город и искусство», — сказала балерина Илзе Лиепа.

Гражданской панихиде в воскресенье предшествовало отпевание в Исаакиевском соборе в историческом центре Петербурга. Стадлер будет похоронен на Смоленском кладбище.

Стадлер преподавал в Московской консерватории имени Чайковского, в Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова, был ее ректором в 2008—2011 годах. Указом президента России Владимира Путина за вклад в развитие культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность награждён орденом «За заслуги в культуре и искусстве».