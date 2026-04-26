В Ростове на Суворовском заложили камень в основание будущего храма

— Строительство храма — это удивительный подвиг, в котором не каждому человеку в этой жизни удается поучаствовать, а тем более завершить его с благословением Божиим. Даже наши предки говорили о том, что тот, кто возвел храм, уже обрел Царство Божие. Ведь строительство дома Господня — это не только дело благоукрашения города или духовного и культурного воспитания молодого поколения, но прежде всего создание крепкой общины, — обратился к собравшимся после богослужения митрополит Меркурий.