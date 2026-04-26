Ричмонд
+10°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крыму отремонтируют более 44 километров трассы Алушта — Судак — Феодосия

Дорога ведет к православным святыням региона.

Еще более 44 км автодороги Алушта — Судак — Феодосия в Крыму приведут в нормативное состояние при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта республики.

В частности, работы проводят на участках в поселке Щебетовка. Помимо укладки нового асфальта подрядчику предстоит восстановить и укрепить обочины, очистить водопропускные трубы, привести в порядок тротуары. Специалисты также заменят барьерное ограждение и дорожные знаки, нанесут разметку.

Подчеркивается, что ремонт этой трассы улучшит транспортную доступность святынь региона. Среди них — церковь Вознесения Господня в Щебетовке, Кизилташский Стефано-Сурожский мужской монастырь, расположенный в горах на высоте 400 м над уровнем моря, и Свято-Покровский храм в Судаке.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше