В Крыму отремонтируют более 44 километров трассы Алушта — Судак — Феодосия

Еще более 44 км автодороги Алушта — Судак — Феодосия в Крыму приведут в нормативное состояние при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта республики.
В частности, работы проводят на участках в поселке Щебетовка. Помимо укладки нового асфальта подрядчику предстоит восстановить и укрепить обочины, очистить водопропускные трубы, привести в порядок тротуары. Специалисты также заменят барьерное ограждение и дорожные знаки, нанесут разметку.
Подчеркивается, что ремонт этой трассы улучшит транспортную доступность святынь региона. Среди них — церковь Вознесения Господня в Щебетовке, Кизилташский Стефано-Сурожский мужской монастырь, расположенный в горах на высоте 400 м над уровнем моря, и Свято-Покровский храм в Судаке.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.