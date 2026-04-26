На очистных сооружениях в Магадане установят новое оборудование

Мацератор нужен для измельчения твердых органических отходов.

Современное оборудование планируют установить на очистных сооружениях в Магадане в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в городской администрации.

Специалисты установят новый мацератор. Он предназначен для измельчения твердых волокнистых органических отходов до состояния жидкой массы. Новый технологический узел дополнит производственную линию цеха обезвоживания, куда поступает осадок с иловой станции. Его эффективно обезвоживают мощные центрифуги. Благодаря этому значительно снижается объем производственных отходов очистных сооружений.

«Новый мацератор позволит повысить эффективность процесса и надежность работы оборудования», — отметили в администрации Магадана.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.