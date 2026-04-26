Ричмонд
+9°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

80 аварий из-за неисправных машин произошло в Нижегородской области

В начале 2026 года в таких ДТП погибли восемь человек.

Источник: Комсомольская правда

За первые два месяца 2026 года в Нижегородской области зарегистрировали 80 ДТП, причиной которых стали технические неисправности автомобилей. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В этих авариях погибли восемь человек, еще 116 получили травмы. В связи с ростом таких происшествий в регионе пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Техническая неисправность». 27 апреля инспекторы будут проверять рулевое управление, тормозные системы, световые приборы, а также выявлять случаи незаконного вмешательства в конструкцию машин.

Госавтоинспекция напоминает водителям, что даже незначительная неисправность на скорости способна обернуться трагедией. Специалисты просят вовремя проходить техобслуживание и не садиться за руль, если машина вызывает хоть малейшие сомнения в своей исправности.