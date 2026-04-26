80 аварий из-за неисправных машин произошло в Нижегородской области

За первые два месяца 2026 года в Нижегородской области зарегистрировали 80 ДТП, причиной которых стали технические неисправности автомобилей. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
В этих авариях погибли восемь человек, еще 116 получили травмы. В связи с ростом таких происшествий в регионе пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Техническая неисправность». 27 апреля инспекторы будут проверять рулевое управление, тормозные системы, световые приборы, а также выявлять случаи незаконного вмешательства в конструкцию машин.
Госавтоинспекция напоминает водителям, что даже незначительная неисправность на скорости способна обернуться трагедией. Специалисты просят вовремя проходить техобслуживание и не садиться за руль, если машина вызывает хоть малейшие сомнения в своей исправности.