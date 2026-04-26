В Бурятии федеральные эксперты встретились с предпринимателями

Федеральные эксперты поделились своим опытом с представителями бизнеса на форуме «Сделано в Бурятии», организованном по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в министерстве промышленности, торговли и инвестиций республики.
В качестве экспертов выступили международный бизнес-тренер Игорь Рызов, эксперт по клиентоцентричности Евгений Щепин, эксперт по бухгалтерскому учету и оптимизации налогообложения Светлана Науменко, эксперт Федерации ревизоров гостеприимства Марина Лесникова. В течение дня они обсуждали с участниками форума актуальные вызовы и возможности для бизнеса в 2026 году — от стратегий продаж до роли сервиса в условиях высокой конкуренции, преференции и налоговые режимы.
«Чтобы предлагать услугу, товар, продукт, необходимо удивлять, впечатлять гостей, клиентов, покупателей. Все должно идти через душу. Очень важно понимать, осознавать, что сейчас конкурировать можно только душой. Предприниматели должны создавать те эмоции, те впечатления, которые покупатели, клиенты, гости никогда не забудут, они будут возвращаться и будут рекламировать, продавать, рассказывать», — поделилась Марина Лесникова.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.