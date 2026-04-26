В поселке Смидович в ЕАО на базе больницы прошел День здоровья для мужчин

Специализированный День здоровья, посвященный профилактике заболеваний у мужчин, состоялся в Смидовичской районной больнице на территории Еврейской автономной области (ЕАО). Мероприятие было организовано в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в департаменте здравоохранения правительства региона.
Участниками мероприятия стали более 40 жителей поселка Смидович, среди которых — 10 ветеранов специальной военной операции. Они смогли пройти первый этап диспансеризации, а также посетить специалистов Центра здоровья, где им провели осмотр и предоставили индивидуальные консультации по питанию и здоровому образу жизни.
«Будем проводить такие приемы регулярно, ведь забота о ветеранах и их семьях — один из главных наших приоритетов», — отметила глава региона Мария Костюк.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.