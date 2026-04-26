В Забайкалье профинансируют создание объектов кемпинг-размещения

Прием заявок на конкурс по предоставлению субсидии на создание объектов кемпинг-размещения стартовал в Забайкальском крае в соответствии с целями нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в министерстве экономического развития региона.
«Размер субсидии на одного получателя — до 6 миллионов рублей, софинансирование — не менее 30% от стоимости проекта, срок приема документов — до 24 мая 2026 года. Прошу поторопиться и как можно раньше стать соискателями субсидии», — сказала глава министерства Жаргалма Бадмажапова.
Отметим, что в 2024—2025 годах подобные субсидии получили 11 проектов. Они расположены в Читинском, Агинском, Каларском и Красночикойском муниципальных округах.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.