Жители Камчатки отправили 75 предложений по благоустройству территорий

Популярными остаются идеи обновления парков, скверов и детских площадок.

Предварительный сбор предложений от граждан по определению общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, проводился с 2 по 26 марта в Камчатском крае в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Жители региона предложили 75 вариантов общественных территорий, сообщили в краевом правительстве.

«Наибольшую активность проявили жители Петропавловск-Камчатского городского округа и Усть-Большерецкого муниципального округа. Популярными остаются идеи обновления парков, скверов и детских площадок», — прокомментировала министр архитектуры и градостроительства Камчатки Екатерина Корж.

Сбор предложений был организован для дальнейшего участия во Всероссийском голосовании по благоустройству, которое стартовало 21 апреля. В этом году в нем примут участие 10 муниципальных образований Камчатского края. Отдать голос за понравившийся проект благоустройства можно до 12 июня по ссылке.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше