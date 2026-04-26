Жители Камчатки отправили 75 предложений по благоустройству территорий

Предварительный сбор предложений от граждан по определению общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, проводился с 2 по 26 марта в Камчатском крае в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Жители региона предложили 75 вариантов общественных территорий, сообщили в краевом правительстве.
«Наибольшую активность проявили жители Петропавловск-Камчатского городского округа и Усть-Большерецкого муниципального округа. Популярными остаются идеи обновления парков, скверов и детских площадок», — прокомментировала министр архитектуры и градостроительства Камчатки Екатерина Корж.
Сбор предложений был организован для дальнейшего участия во Всероссийском голосовании по благоустройству, которое стартовало 21 апреля. В этом году в нем примут участие 10 муниципальных образований Камчатского края. Отдать голос за понравившийся проект благоустройства можно до 12 июня по ссылке.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.