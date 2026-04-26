Метеорологи предупреждают о сильных заморозках в середине недели в Калининградской области. Холоднее всего будет ночью в среду и четверг, 29 и 30 апреля. Об этом сообщили в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».
Отмечается, что в предстоящие дни регион будет находиться на периферии антициклона с ядром у Скандинавии, в арктической воздушной массе. Днём будет холодно — до +9…+11°С, с порывистым ветром и вероятностью смешанных осадков.
«А в ночные часы ветер будет стихать, небо прояснится, и процессы радиационного выхолаживания принесут снижение температуры до минусовых отметок. Пик заморозков ожидается в среду и четверг: в континентальной части области модели рассчитывают до −2…-4°С (на уровне почвы до −5°С и ниже!). У побережья при этом риск заморозков будет невысок из-за влияния моря. В общем, стоит позаботиться о теплолюбивых растениях», — говорится в сообщении.
