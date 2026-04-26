В мае в школах Прикамья вместо звонков прозвучат патриотические песни

В мае в пермских школах вместо школьных звонков начнут звучать известные патриотические песни о Великой Отечественной войне, об этом сообщает Министерство Просвещения Российской Федерации.
В репертуаре будут известные многим поколениям песни: «День Победы», «Журавли», «О той весне», «Синий платочек», «Тишина», «Только на фронте»…
Напомним, с 2024 года в рекреациях большинства образовательных организаций Пермского края звучат не привычные школьные звонки, а мелодичная музыка, которая создает более атмосферную и комфортную обстановку для детей и педагогов. Этот проект называется «Музыка вместо звонков», к нему присоединились школы Пермского края.
А накануне Дня Победы классический репертуар школьных звонков сменяют на патриотический.