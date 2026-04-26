Что известно о скончавшемся в Волгограде Владимире Коньшине?

В Волгограде прощаются 26 апреля с Владимиром Коньшиным, создателем ансамбля песни и инструментальной музыки «Фолк-экспресс».
«Талантливый музыкант, композитор, аранжировщик, автор многих интересных творческих проектов, Владимир Николаевич блестяще исполнял сольные партии на баяне в созданных им же музыкальных инструментовках концертных произведений», — рассказывают в Волгоградской филармонии.
Проекты «Я лечу над Россией», «Какая песня без баяна», «С любовью к России», «В стиле фолк», «Салют, Победа», «Бессмертный Сталинград», которые были представлены Коньшиным и его коллегами на профессиональной сцене, тепло принимали зрители не только Волгограда, но и районных центров. Коллектив «Фолк экспресс» выступал и на крупных фестивалях, такие как «Дубовская лоза», так и в школах искусств, перед юными музыкантами, вдохновляя их на новые победы.
В 2018 году Владимир Коньшин стал лауреатом государственной Волгоградской области. В номинации «Музыкальное искусство» тогда была присуждена только премия третьей степени — её был удостоен талантливый баянист, художественный руководитель ансамбля песни и инструментальной музыки Волгоградской филармонии за тематические программы «Я — Россия».
«Владимир Николаевич навсегда останется в памяти коллег и друзей как профессионал высочайшей пробы, пропагандист народного творчества и искренний человек», — говорится в некрологе, размещенном на сайте Волгоградской филармонии.
Владимиру Коньшину было 75 лет.
Ранее в Волгоградской области простились с легендой волжских шашек Иваном Поминчуком.