Физик из Ростова раскрыл, как учёные спасли мир от повтора трагедии на ЧАЭС

Как рассказал Коваленко, с мая 1986 по декабрь 1989 года на ЧАЭС и в 30-километровой зоне отчуждения трудились свыше 23 тыс. специалистов из Ростова-на-Дону и Ростовской области. По его словам, это стало крупнейшим региональным контингентом ликвидаторов во всём Советском Союзе.