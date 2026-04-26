Физик из Ростова раскрыл, как учёные спасли мир от повтора трагедии на ЧАЭС. 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС произошла крупнейшая техногенная катастрофа XX века.
Учёный-физик, кандидат технических наук и полковник запаса Владимир Коваленко входил в состав группы научных сотрудников, которые спустя несколько месяцев после катастрофы занимались изучением состояния АЭС и последствий аварии.
«Когда приехал на станцию, страха не было, лишь профессиональное понимание задачи: сделать работу даже ценой здоровья или жизни», — поделился c rostov.aif.ru Коваленко.
Он рассказал, что получил дозу, соответствующую примерно 100 рентгеновским снимкам, сделанным на аппаратуре того периода. У его коллег показатели оказались ещё выше.
«Мы хорошо “погрелись” у разрушенного атомного реактора, получив приличную дозу радиоактивного облучения», — вспоминает в разговоре с rostov.aif.ru учёный.
Как рассказал Коваленко, с мая 1986 по декабрь 1989 года на ЧАЭС и в 30-километровой зоне отчуждения трудились свыше 23 тыс. специалистов из Ростова-на-Дону и Ростовской области. По его словам, это стало крупнейшим региональным контингентом ликвидаторов во всём Советском Союзе.
«К сожалению, многие из них ушли из жизни раньше времени, но имена этих героев надо помнить», — настаивает Владимир Коваленко.
Он перечисляет состав научной группы: д. т. н. Александр Житов, Анатолий Стехин, Александр Михеев, Игорь Супрун, к. т. н. Владимир Коваленко, д. ф. -м. н., профессор Владимир Баранов, Дмитрий Малюта, Владимир Борисов, Юрий Степанов, Юрий Кирюхин, Александр Виноходов, к. ф. -м. н. Олег Христофоров, Сергей Дорошков, инженер-электронщик Александр Ковалевич, д. ф. -м. н. Дмитрий Власов, к. ф. -м. н. Виктор Басс, старший инженер Пётр Сухойваненко.
Отдельно Владимир Александрович выражает признательность военнослужащим и техническому персоналу, обеспечивавшим работу группы на объекте: капитану Сергею Кайнову, прапорщику Юрию Пашкову, сержанту Сергею Сумину, Сергею Ляхову, Сергею Мурзину, Игорю Пивоварову, рядовому Михаилу Литвиновичу, старшему сержанту Ивану Каранфилу.