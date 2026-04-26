В Красноярске открыли памятник ликвидаторам последствий аварии на ЧАЭС

В Красноярске установили памятник, посвященный ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС), сообщил губернатор края Михаил Котюков.
«На аллее героев Чернобыля сегодня открыли памятник этим мужественным людям. Низкий поклон ликвидаторам за их подвиг, самоотверженность и преданность Родине», — написал он.
На гранитном постаменте стоят две бронзовые фигуры с дозиметром и противогазом. На информационной табличке изображена медаль, которой награждали тех, кто участвовал в работах по устранению последствий взрыва, уточнила пресс-служба администрации региона.
Как рассказал Котюков, в зоне поражения тогда работали около 2,7 тыс. красноярцев: они возводили саркофаг над разрушенным энергоблоком и проводили дезактивацию зараженных территорий. Кроме того, систему дистанционного управления бульдозерами для разборов завалов на месте аварии, по словам губернатора, разработали красноярские инженеры из НПО «Сибцветметавтоматика».
Взрыв на четвертом энергоблоке ЧАЭС произошел 40 лет назад, 26 апреля 1986 года. В результате аварии был полностью разрушен реактор, в окружающую среду попало большое количество радиоактивных веществ.
В ликвидации последствий аварии участвовали около 600 тыс. человек, в основном солдаты срочной службы и запаса. В последующие годы из-за радиационного поражения многие из них получили инвалидность.
