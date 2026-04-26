В Ялте открыли памятник героям-ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС

В Ялте торжественно открыли памятник героям-ликвидаторам и жертвам трагедии на Чернобыльской атомной электростанции. Его установили на территории школы-лицея № 9. Как отметили в администрации города, выбор места для памятника не случаен:
— В Ялтинской средней школе-лицее № 9 функционируют курчатовские классы, где усиленно изучаются физика, химия, биология, математика. И именно там формируется ответственность ученых и инженеров за безопасность использования атомной энергии, — сообщили в администрации.
Напомним, взрыв атомного реактора на 4-м энергоблоке ЧАЭС произошел в ночь на 26 апреля 1986 года. В атмосферу было выброшено огромное количество радиоактивных веществ. Авария стала крупнейшей в истории атомной энергетики.
В Крыму проживает 4 тысячи человек, пострадавших от воздействия радиации.