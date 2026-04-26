В Ялте открыли памятник героям-ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС

Его установили на территории школы-лицея.

Источник: администрация Ялты

В Ялте торжественно открыли памятник героям-ликвидаторам и жертвам трагедии на Чернобыльской атомной электростанции. Его установили на территории школы-лицея № 9. Как отметили в администрации города, выбор места для памятника не случаен:

— В Ялтинской средней школе-лицее № 9 функционируют курчатовские классы, где усиленно изучаются физика, химия, биология, математика. И именно там формируется ответственность ученых и инженеров за безопасность использования атомной энергии, — сообщили в администрации.

Напомним, взрыв атомного реактора на 4-м энергоблоке ЧАЭС произошел в ночь на 26 апреля 1986 года. В атмосферу было выброшено огромное количество радиоактивных веществ. Авария стала крупнейшей в истории атомной энергетики.

В Крыму проживает 4 тысячи человек, пострадавших от воздействия радиации.

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
