В Омске завершился сезон региональных профильных смен «Сириус 55»

Сезон региональных профильных смен «Сириус 55» прошел на базе Омского государственного технического университета (ОмГТУ) в соответствии с целями нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в Министерстве образования Омской области.
Образовательный проект объединил 255 школьников 8−11-х классов из Омска и области. Они ознакомились с инфраструктурой ОмГТУ, погрузились в выбранные направления и под руководством наставников разработали уникальные проекты.
Ребята осваивали перспективные области современной науки и техники — от 3D-моделирования объектов будущего и космических технологий до биотехнологий, кибербезопасности и географии нефти и газа. Всего было организовано семь профильных смен, во время них работали 13 дополнительных общеобразовательных программ.
Занятия проходили в формате лекций, мастер-классов и практических работ. Наставниками выступили студенты и преподаватели вуза, в том числе сотрудники Передовой инженерной школы «СтанкоИнструментТех». Кульминацией каждой смены стала итоговая защита, где участники презентовали результаты своей работы.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.