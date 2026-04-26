Лесной спецназ Красноярского края отработал навыки десантирования в Шушенском

Сотрудники Курагинского авиаотделения провели тренировку по спускам с десятиметровой вышки-тренажера. В учениях, которые прошли аэропорту Шушенское, приняли участие 15 десантников-пожарных и 2 лётчика-наблюдателя. Каждый из бойцов выполнил по 5 спусков, чтобы освежить навыки и довести свои действия до автоматизма. Лётчики-наблюдатели выполняли роль страхующих и выпускающих, контролируя безопасность процесса. Такая подготовка необходима для того, чтобы в сезон специалисты могли ловко десантироваться с вертолёта в труднодоступные районы для тушения лесных пожаров. Отработать все действия здесь и сейчас — такова главная задача подобных тренировок, — отмечают в Лесопожарном центре Красноярского края. Напомним, накануне пожароопасный сезон открылся еще в ряде лесничеств Красноярского края.