Патриарх Кирилл освятил новый храм на Кубани

В станице Динской Краснодарского края 26 апреля состоялось торжественное освящение нового храма Рождества Христова. Чин освящения и первую божественную литургию в новопостроенном соборе совершил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
На праздничном богослужении присутствовал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев вместе с семьей, а также сотни прихожан. Глава региона в своем официальном сообщении отметил значимость события для православных верующих края. По словам Кондратьева, вера является фундаментом для Кубани, имеющей глубокие казачьи корни. Он также выразил уверенность, что новый храм станет для жителей и гостей Динского района важным духовным центром и местом молитвы.
Строительство храма в станице Динской завершило масштабный проект по созданию нового места богослужений. После окончания литургии прихожане смогли ознакомиться с убранством нового собора, который, по мнению властей региона, станет точкой духовной силы для жителей края.