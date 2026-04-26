Патриарх Кирилл освятил новый храм на Кубани

На праздничном богослужении присутствовал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев вместе с семьей, а также сотни прихожан. Глава региона в своем официальном сообщении отметил значимость события для православных верующих края. По словам Кондратьева, вера является фундаментом для Кубани, имеющей глубокие казачьи корни. Он также выразил уверенность, что новый храм станет для жителей и гостей Динского района важным духовным центром и местом молитвы.