В Ростове-на-Дону двоих девушек задержали за танец на фоне собора

Полицейские задержали 36-летнюю и 17-летнюю жительниц Ростова-на-Дону, которые станцевали на фоне собора Пресвятой Богородицы и выложили видео в интернет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Источник: Коммерсантъ

Полицейские задержали 36-летнюю и 17-летнюю жительниц Ростова-на-Дону, которые станцевали на фоне собора Пресвятой Богородицы и выложили видео в интернет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

«Задержанные признали вину и внятно объяснить мотивы своих действий не смогли», — говорится в сообщении.

В отношении задержанных составлены административные протоколы по ч.2 ст. 5.26 КРФ об АП «Умышленное публичное осквернение религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики».