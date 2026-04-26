В Ростове-на-Дону двоих девушек задержали за танец на фоне собора

Полицейские задержали 36-летнюю и 17-летнюю жительниц Ростова-на-Дону, которые станцевали на фоне собора Пресвятой Богородицы и выложили видео в интернет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.
«Задержанные признали вину и внятно объяснить мотивы своих действий не смогли», — говорится в сообщении.
В отношении задержанных составлены административные протоколы по ч.2 ст. 5.26 КРФ об АП «Умышленное публичное осквернение религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики».