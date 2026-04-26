Путин «по-боксерски» сфотографировался с чемпионкой мира по боксу

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время церемонии вручения государственных наград в Кремле «по-боксерски» сфотографировался с чемпионкой мира по боксу Анастасией Шамоновой.
Глава государства 22 апреля в Кремле наградил российских чемпионов мира по боксу. Во время мероприятия Шамонова предложила Путину сделать фотографию «по-боксерски» — подняв кулак, кадры опубликовал автор ИС «Вести» Павел Зарубин.
«А я могу вас попросить по-боксерски, вот так с кулачком, как мы. Спасибо большое», — обратилась Шамонова к Путину.
Глава государства согласился и сфотографировался с чемпионкой мира по боксу.
В ходе церемонии глава государства поздравил российских боксеров с наградами, отметив их вклад в подтверждение лидерских позиций России в мировом спорте.