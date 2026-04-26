Ричмонд
+9°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Назад к Вермахту: в Германии призвали как можно быстрее вернуть всеобщую воинскую повинность

Об этом заявил премьер-министр Баварии.

Источник: Клопс.ru

Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер считает, что в Германии следует как можно скорее вернуть воинскую повинность. Об этом в воскресенье, 26 апреля, сообщает ТАСС, цитируя интервью политика газете Bild.

«Нам совершенно ясно, что если Бундесвер должен превратиться в крупнейшую армию в Европе, воинской обязанности не избежать, — сказал Зёдер. — Мы не добьемся необходимой безопасности нашей страны только на добровольной основе, а безопасность — это условие для свободы. Поэтому как можно скорее нужно ввести воинскую повинность!».

Баварский премьер также выступил за проработку концепции подготовки резервистов. Ранее министр обороны Борис Писториус представил стратегию развития Бундесвера, которая предполагает увеличение численности действующих военных с примерно 180 тыс. до 260 тыс. и резерва с 70 тыс. до минимум 200 тыс. к 2035 году.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал действия властей Германии, обвинив их в «военном безумии».

Биография Бориса Писториуса
Этот немецкий политик из Социал-демократической партии Германии (СПДГ) в 2023 году занял пост министра обороны ФРГ. До назначения в федеральное правительство он более десяти лет возглавлял министерство внутренних дел и спорта Нижней Саксонии и считался одним из самых опытных региональных политиков страны.
